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Плющев: в ФХР понимают — чем больше легионеров, тем меньше шансов у российских хоккеистов

Плющев: в ФХР понимают — чем больше легионеров, тем меньше шансов у российских хоккеистов
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал решение тренерского совета Федерации хоккея России, проголосовавшего против увеличения лимита на легионеров.

«Есть две позиции, которые однозначно не согласуются друг с другом. При этом обе в целом логичны. КХЛ, или даже точнее, большинство клубов КХЛ просит смягчить лимит, что говорит о недостатке местных игроков соответствующего качества. Хотя хочется задать вопрос — а чем занимаются наши академии, куда вкладываются серьёзные средства?

Тогда как в ФХР понимают — чем больше легионеров, тем меньше шансов у молодых российских хоккеистов. Одни действуют в интересах коммерческих клубов, другие — в интересах нашего хоккея.

Не знаю, кто окажется сильнее и чем завершится история с лимитом. Тут наверняка включатся связи, лоббирование и так далее. Но нам надо определиться, в какую стороны мы двигаемся», — приводит слова Плющева «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее стало известно, что за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».

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