Никитин: сегодня «Локомотив» не играл сам. «Спартак» играл в свою игру

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос о проблемах с реализацией большинства ярославцев в прошедшем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (1:5).

«Большинство? Большинство – часть игры. Было бы 2:5 сегодня, что бы изменилось? Вы назвали фамилию в первом вопросе (Максим Шалунов. – Прим. «Чемпионата»). Это ключевой игрок на большинство. Когда он начнёт играть, тогда и большинство появится. Здесь комплекс причин. Выправим. Игра «Спартака»? Мы сегодня не играли сами. «Спартак» играл в свою игру. Поэтому одна команда на табло», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги.

Напомним, «Локомотив», набрав 85 очков в 63 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В следующем матче ярославцы постараются прервать трёхматчевую серию поражений в домашней игре с ЦСКА (15 февраля).