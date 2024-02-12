Мальцев: неприятно всегда травмы получать, как в прошлом году, так и в этом, поднадоело

25-летний российский нападающий московского «Спартака» Михаил Мальцев прокомментировал ситуацию с отсутствием в матчах красно-белых из-за полученной травмы, а также победу в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ над «Локомотивом» (5:1).

«Неприятно всегда травмы получать, как в прошлом году и в этом, так что поднадоело. Ничего не поделаешь, смотрел все игры, было много желания играть, много эмоций, силы есть.

Мы учли ошибки, которые нам не помогали сокрушить оборону противника. Посмотрели какие-то моменты и реализовали их. У нас в Москве была нестабильная игра, а здесь три периода так стабильно отыграли, надёжно», — приводит слова Мальцева ТАСС.

Напомним, в нынешнем сезоне Мальцев принял участие в 11 матчах в составе «Спартака», отметившись двумя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами при показателе полезности «+5». Арендованный у «Лос-Анджелес Кингз» нападающий провёл лишь вторую игру после месячного отсутствия из-за травмы.