Панарин развязал массовую стычку, пять игроков отправились в штрафные боксы

Сегодня, 13 февраля, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречаются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Калгари Флэймз». Во втором периоде матча произошёл инцидент с участием российского хоккеиста «Рейнджерс» Артемия Панарина. Он вступил в стычку с игроком оппонентов Мартином Поспишилом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Инцидент спровоцировал и других игроков вступить в драку. В результате целых пять хоккеистов получили штрафы: Артемий Панарин, Мартин Поспишил, Брейден Пахал, Алекси Лафреньер и Эрик Густафссон.

На момент публикации новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.