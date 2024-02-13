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Панарин развязал массовую стычку, пять игроков отправились в штрафные боксы

Панарин развязал массовую стычку, пять игроков отправились в штрафные боксы
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Сегодня, 13 февраля, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч в рамках регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречаются «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Калгари Флэймз». Во втором периоде матча произошёл инцидент с участием российского хоккеиста «Рейнджерс» Артемия Панарина. Он вступил в стычку с игроком оппонентов Мартином Поспишилом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Инцидент спровоцировал и других игроков вступить в драку. В результате целых пять хоккеистов получили штрафы: Артемий Панарин, Мартин Поспишил, Брейден Пахал, Алекси Лафреньер и Эрик Густафссон.

На момент публикации новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
1 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кайлли (Какко, Бродзински) – 32:31    
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