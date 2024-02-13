Игорь Шестёркин повторил достижение Майка Рихтера в «Рейнджерс»

Сегодня, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Главной звездой матча стал российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, отразивший 30 бросков и впервые в нынешнем сезоне отыгравший «на ноль». Для 28-летнего россиянина этот матч стал 34-м в нынешней регулярке, и ранее ему никак не удавалось оформить шат-аут.

За карьеру в НХЛ россиянин 12-й раз отыграл «на ноль», при этом 7-й раз он смог оставить свои ворота в неприкосновенности в матче, когда по ним было произведено 30+ бросков. Шестёркин вышел на четвёртое место в истории «Рейнджерс» по шат-аутам с 30+ сейвами, повторив достижение Майка Рихтера.

Клубный рекорд в этой номинации принадлежит Хенрику Лундквисту (28), на втором месте располагается Гамп Ворсли (12), топ-3 замыкает Эд Джакомин (9).