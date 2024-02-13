Стало известно, когда Бедард может вернуться в состав «Чикаго»

Звёздный новичок «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард, восстанавливающийся после перелома челюсти в начале января, может вернуться в состав «ястребов» на следующей неделе.

«Мы надеемся, что после своего шестинедельного отсутствия он вернётся через неделю», — приводит слова главного тренера «Чикаго» Люка Ричардсона официальный сайт НХЛ.

Также рулевой «Блэкхоукс» отметил, что Бедард пропустил на этой неделе регулярную встречу с врачом, которую проводил до этого каждый понедельник.

«Я думаю, они просто посчитали, что всё идёт по плану, поэтому я думаю, что, возможно, позже на этой неделе или в начале следующей недели они проведут последнюю. Они просто подумали, что делать ещё один снимок, подвергая его радиации, бессмысленно. Всё шло в том же темпе и, похоже, в том же графике, на который они рассчитывали», — добавил Ричардсон.

Напомним, Бедард перенёс операцию спустя три дня после перелома и ориентировочный срок его восстановления составлял шесть-восемь недель. На данный момент 18-летний форвард проводит бесконтактные тренировки.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету молодого нападающего 39 матчей, в которых он забросил 15 шайб и отдал 18 результативных передач, набрав в общей сложности 33 очка. Ранее Бедард получил награду «Игрок года» от Международной федерации хоккея.