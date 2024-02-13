Два очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть в гостях «Вегас»
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В Парадайсе (Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Миннесоте Уайлд» (3:5).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Йоэль Эрикссон Эк, а также Матс Цуккарелло, Марко Росси и Мэтт Болди.
В составе «Вегаса» голы забили Джонатан Маршессо, Майкл Амадио и Марк Стоун.
Российский нападающий гостей Кирилл Капризов записал на свой счёт две результативные передачи.
«Миннесота» одержала третью победу подряд, набрала 53 очка и занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции.
«Голден Найтс» остались с 68 очками и делят с «Колорадо Эвеланш» третью строчку на Западе.
НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Маршессо (Руа, Пьетранджело) – 00:22 1:1 Цуккарелло (Капризов, Хартман) – 10:48 (pp) 1:2 Эрикссон Эк – 12:09 2:2 Амадио (Пьетранджело, Бриссон) – 17:45 (pp) 2:3 Росси (Болди, Фэйбер) – 46:28 2:4 Болди (Хартман, Фэйбер) – 47:29 3:4 Стоун (Стивенсон, Уайтклауд) – 49:40 3:5 Эрикссон Эк – 59:38
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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