Два очка Капризова помогли «Миннесоте» обыграть в гостях «Вегас»

В Парадайсе (Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Миннесоте Уайлд» (3:5).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Йоэль Эрикссон Эк, а также Матс Цуккарелло, Марко Росси и Мэтт Болди.

В составе «Вегаса» голы забили Джонатан Маршессо, Майкл Амадио и Марк Стоун.

Российский нападающий гостей Кирилл Капризов записал на свой счёт две результативные передачи.

«Миннесота» одержала третью победу подряд, набрала 53 очка и занимает 11 место в турнирной таблице Западной конференции.

«Голден Найтс» остались с 68 очками и делят с «Колорадо Эвеланш» третью строчку на Западе.

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