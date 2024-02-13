«Сегодня он был на высоте». Лавиолетт — о первом «сухом» матче Шестёркина в сезоне

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал первый шат-аут в сезоне российского голкипера «копов» Игоря Шестёркина, который он оформил в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:0).

«Вы видели, что сегодня он был на высоте. Даже когда что-то шло не так, или что-то происходило в другой части льда, он везде успевал, приезжал в нужный момент и вовремя был на позиции. Я считаю, он был хорош», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече россиянин отразил 30 бросков и был признан первой звездой матча.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Шестёркина 34 матча, в которых он отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,78. Всего за карьеру в сильнейшей лиге мира россиянин 12-й раз отыграл «на ноль».