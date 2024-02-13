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«Сегодня он был на высоте». Лавиолетт — о первом «сухом» матче Шестёркина в сезоне

«Сегодня он был на высоте». Лавиолетт — о первом «сухом» матче Шестёркина в сезоне
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт прокомментировал первый шат-аут в сезоне российского голкипера «копов» Игоря Шестёркина, который он оформил в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз» (2:0).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

«Вы видели, что сегодня он был на высоте. Даже когда что-то шло не так, или что-то происходило в другой части льда, он везде успевал, приезжал в нужный момент и вовремя был на позиции. Я считаю, он был хорош», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече россиянин отразил 30 бросков и был признан первой звездой матча.

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Шестёркина 34 матча, в которых он отражал 90,2% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 2,78. Всего за карьеру в сильнейшей лиге мира россиянин 12-й раз отыграл «на ноль».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 0
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кайлли (Какко, Бродзински) – 32:31     2:0 Веси – 59:41    
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