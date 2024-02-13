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«Сибирь» подпишет новый контракт с Фёдором Гордеевым до конца сезона-2025/2026

«Сибирь» подпишет новый контракт с Фёдором Гордеевым до конца сезона-2025/2026
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Пресс-служба «Сибири» на официальном сайте объявила о договорённости клуба с 25-летним защитником Фёдором Гордеевым о подписании нового контракта, который будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024

Напомним, 12 февраля стороны расторгли соглашение по инициативе игрока. Из-за того, что у хоккеиста американское спортивное гражданство, он является легионером по регламенту нынешнего сезона, однако не будет являться таковым со следующего. Ранее из-за данной неразберихи с «Сибири» было снято четыре очка, поскольку клуб нарушил действующий лимит на легионеров.

В нынешнем сезоне Гордеев принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-5». Предыдущий контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Фонбет Чемпионат КХЛ
11 февраля 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
7 : 2
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Назаров (Ахияров) – 02:13 (5x5)     1:1 Ткачёв (Шарипзянов, Буше) – 15:37 (5x4)     1:2 Михеев (Андреофф) – 20:13 (4x5)     2:2 Ткачёв (Шарипзянов) – 21:53 (5x4)     3:2 Николишин (Рейнгардт, Шарипзянов) – 26:44 (5x5)     4:2 Пьянов (Ткачёв, Буше) – 29:10 (5x4)     5:2 Спунер (Пьянов, Ткачёв) – 30:06 (5x4)     6:2 Прохоркин (Чмыхов, Киселевич) – 37:48 (5x5)     7:2 Рейнгардт (Абросимов, Чмыхов) – 51:37 (5x5)    
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