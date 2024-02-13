«Сибирь» подпишет новый контракт с Фёдором Гордеевым до конца сезона-2025/2026

Пресс-служба «Сибири» на официальном сайте объявила о договорённости клуба с 25-летним защитником Фёдором Гордеевым о подписании нового контракта, который будет действовать до 30 апреля 2026 года.

Напомним, 12 февраля стороны расторгли соглашение по инициативе игрока. Из-за того, что у хоккеиста американское спортивное гражданство, он является легионером по регламенту нынешнего сезона, однако не будет являться таковым со следующего. Ранее из-за данной неразберихи с «Сибири» было снято четыре очка, поскольку клуб нарушил действующий лимит на легионеров.

В нынешнем сезоне Гордеев принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-5». Предыдущий контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 апреля 2024 года.