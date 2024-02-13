Марк Стоун вышел на первое место по очковой серии в домашних матчах в истории «Вегаса»

В Парадайсе (Невада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» уступил «Миннесоте Уайлд» (3:5).

Капитан хозяев Марк Стоун отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

Таким образом, канадец отметился набранным очком в 11-м домашнем матче подряд. По этому показателю он вышел на первое место в истории «Голден Найтс», сравнявшись с Райлли Смитом (11 в сезоне-2018/2019).

Всего на счету 31-летнего нападающего в текущем регулярном чемпионате 52 (16+36) очка в 53 матчах. Он выступает за действующих обладателей Кубка Стэнли с сезона-2018/2019.

«Голден Найтс» остались с 68 очками и делят с «Колорадо Эвеланш» третью строчку на Западе. В следующем матче «рыцари» 18 февраля сыграют дома с «Каролиной Харрикейнз».