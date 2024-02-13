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Сборная Швейцарии продлила контракт с главным тренером Патриком Фишером до 2026 года

Сборная Швейцарии продлила контракт с главным тренером Патриком Фишером до 2026 года
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Федерация хоккея Швейцарии (SIHF) объявила о продлении контракта с главным тренером национальной команды этой страны Патриком Фишером и его помощником Томми Альбелином до 2026 года.

«Патрик Фишер и Томми Альбелин невероятно хорошо дополняют друг друга и впечатляют своим опытом. Мы хотим продолжать идти по пути, который выбрали», — приводит слова спортивного директора SIHF Ларса Вайбеля Swiss Hockey News.

«Продления обоих соглашений гарантируют нам важную безопасность стратегического и экономического планирования на пути к домашнему чемпионату мира», — добавил генеральный директор SIHF Патрик Блох.

Напомним, чемпионат мира по хоккею в Швейцарии пройдёт в мае 2026 года в двух городах — Цюрихе и Фрибурге.

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