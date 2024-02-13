Легислатура Вирджинии провалила план строительства новой арены «Вашингтона» в их штате, сообщает NBC News. Временный председатель Сената Вирджинии Луиз Лукас заявила, что сейчас не лучшее время для реализации проекта в жизнь. Главным камнем преткновения стало отсутствие должного финансирования проекта, который предусматривает траты около $ 2 млрд.

«Вот что происходит, когда исполнительная власть не действует добросовестно и не уважает законодательную власть», — написала Лукас в своей соцсети.

Новая арена должна была разместиться в районе Потомак-Ярд в Александрии (пригороде столицы США, находящемся на территории штата Вирджиния) и находиться в 15 километрах к югу от нынешнего стадиона. Проект предполагает строительство целого спортивного района с ареной для команд НХЛ и НБА, концертного зала на 3000 мест, отелей и штаб-квартиры Monumental.