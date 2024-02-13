Гол Никиты Гусева в овертайме принёс победу «Динамо» в матче с «Автомобилистом»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и московским «Динамо». Победу в упорном матче одержали гости со счётом 2:1 в овертайме.
Уже на шестой минуте матча счёт открыл хоккеист «Автомобилиста» Джесси Блэкер, которому ассистировали Анатолий Голышев и Стефан Да Коста. Долгое время гости не могли сравнять счёт, пока на 48-й минуте Андрей Миронов с передачи Даниила Пыленкова не забросил шайбу. В концовке третьег опериода обе команды получили шанс на игру в большинстве, но не смогли забросить шайбу. Основное время матча завершилось вничью. Великолепный проход Никиты Гусева в овертайме принёс победу «Динамо».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 13 февраля 2024
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