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Гол Никиты Гусева в овертайме принёс победу «Динамо» в матче с «Автомобилистом»

Гол Никиты Гусева в овертайме принёс победу «Динамо» в матче с «Автомобилистом»
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и московским «Динамо». Победу в упорном матче одержали гости со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Блэкер (Голышев, Да Коста) – 05:11 (5x5)     1:1 Миронов (Пыленков) – 47:14     1:2 Гусев (Миронов, Петухов) – 62:35 (3x3)    

Уже на шестой минуте матча счёт открыл хоккеист «Автомобилиста» Джесси Блэкер, которому ассистировали Анатолий Голышев и Стефан Да Коста. Долгое время гости не могли сравнять счёт, пока на 48-й минуте Андрей Миронов с передачи Даниила Пыленкова не забросил шайбу. В концовке третьег опериода обе команды получили шанс на игру в большинстве, но не смогли забросить шайбу. Основное время матча завершилось вничью. Великолепный проход Никиты Гусева в овертайме принёс победу «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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