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Никита Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 80 очков в двух регулярках

Никита Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 80 очков в двух регулярках
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и московским «Динамо». Победу в упорном матче одержали гости со счётом 2:1 в овертайме.

Нападающий «Динамо» Никита Гусев забросил победную шайбу в овертайме и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 80 (20+60). Таким образом, Гусев стал первым игроком в истории КХЛ, набравшим 80 очков в двух регулярных чемпионатах.

Отметку в 80 набранных очков за регулярный чемпионат КХЛ преодолевали только трое хоккеистов: Сергей Мозякин (85 очков в сезоне-2016/2017), Александр Радулов (80 очков в сезоне-2010/2011) и дважды Никита Гусев (82 очка в сезоне-2018/2019).

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