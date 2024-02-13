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Андрей Миронов стал лучшим защитником-ассистентом за всю историю московского «Динамо»

Андрей Миронов стал лучшим защитником-ассистентом за всю историю московского «Динамо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» принимал московское «Динамо». Гости одержали победу в овертайме – 2:1.

В дополнительное время в составе гостей результативной передачей отметился капитан команды защитник Андрей Миронов. Для 29-летнего хоккеиста эта передача стала 128-й за карьеру в клубе и лиге, что позволило ему стать лучшим защитником-ассистентом за всю историю московского «Динамо». Капитан столичной команды превзошёл показатель легендарного советского защитника Василия Первухина (127).

29-летний хоккеист проводит 11-й сезон в карьере за «Динамо». В нынешнем сезоне Миронов принял участие в 60 матчах регулярки, в которых набрал 19 (5+14) очков при показателе полезности «+13». Андрей выполнил 128 передач в 628 матчах за родной клуб, Первухин сделал 127 передач в 548 матчах.

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