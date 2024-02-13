Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов выбыл на неопределённый срок из-за перелома

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов выбыл на неопределённый срок. Как сообщает пресс-служба «Старз» со ссылкой на главного тренера команды Питер Дебура, хоккеист получил перелом нижней части тела в недавнем матче с «Монреалем».

В текущем сезоне 34-летний нападающий провёл 50 матчей, в которых набрал 23 очка — забросил 12 шайб и отдал 11 результативных передач.

Всего в НХЛ Дадонов провёл 536 матчей, в которых набрал 321 очко — забросил 143 шайбы и отдал 178 результативных передач с показателем полезности «-28». В плей-офф прошлого сезона россиянин хорошо проявил себя в составе «Далласа» — забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач в 16 матчах.