Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов выбыл на неопределённый срок из-за перелома

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов выбыл на неопределённый срок из-за перелома
Комментарии

Российский нападающий «Далласа» Евгений Дадонов выбыл на неопределённый срок. Как сообщает пресс-служба «Старз» со ссылкой на главного тренера команды Питер Дебура, хоккеист получил перелом нижней части тела в недавнем матче с «Монреалем».

В текущем сезоне 34-летний нападающий провёл 50 матчей, в которых набрал 23 очка — забросил 12 шайб и отдал 11 результативных передач.

Всего в НХЛ Дадонов провёл 536 матчей, в которых набрал 321 очко — забросил 143 шайбы и отдал 178 результативных передач с показателем полезности «-28». В плей-офф прошлого сезона россиянин хорошо проявил себя в составе «Далласа» — забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач в 16 матчах.

Материалы по теме
«У меня не было выбора». Дадонов сотворил красоту в НХЛ, переиграв вратаря из России
«У меня не было выбора». Дадонов сотворил красоту в НХЛ, переиграв вратаря из России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android