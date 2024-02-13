Панин — о победе над «Авангардом»: получился открытый, красивый хоккей

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итоги победного матча с «Авангардом» (7:2). Защитник уфимцев отметился первым дублем в КХЛ.

«Сегодня получился открытый, красивый хоккей. Порадовали болельщиков обилием заброшенных шайб, голевых моментов и силовой игрой. Все старались, и, несмотря на то, что начало было не в пользу нашей команды, мы всё же сумели перестроиться, забить нужные голы и заработать необходимые для нас два очка», – цитирует Панина пресс-служба уфимского клуба.

Примечательно, что до сегодняшнего матча с «Авангардом» Панин забросил лишь одну шайбу в текущем сезоне. Всего на счету 38-летнего игрока обороны 820 матчей в КХЛ, в которых Панин забил 37 голов и отдал 126 передач с показателем полезности «+189».