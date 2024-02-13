ЦСКА забросил четыре шайбы и обыграл «Куньлунь» в гостевом матче
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В Мытищах на «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккенйной лиги между «Куньлунем» и ЦСКА. Победу в матче одержали армейцы со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Провольнев) – 12:28 (4x5) 1:1 Макмиллан (Челиос, Броссо) – 13:09 (5x4) 1:2 Соркин (Нестеров, Окулов) – 44:10 (5x5) 1:3 Григоренко (Нестеров, Окулов) – 56:42 (5x4) 2:3 Ип (Спроул, Фу) – 58:56 (5x5) 2:4 Светлаков (Плотников, Карнаухов) – 59:46 (en)
Голы в составе армейцев забили Максим Мамин, Максим Соркин, Михаил Григоренко и Андрей Светлаков, отличившийся в концовке встречи голом в пустые ворота. За «Куньлунь» отличились Брэндон Макмиллан и Брэндон Ип.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Армейцы одержали вторую победу подряд и остались на седьмой строчке в таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» после этого поражения потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф.
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