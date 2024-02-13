ЦСКА забросил четыре шайбы и обыграл «Куньлунь» в гостевом матче

В Мытищах на «Арена-Мытищи» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккенйной лиги между «Куньлунем» и ЦСКА. Победу в матче одержали армейцы со счётом 4:2.

Голы в составе армейцев забили Максим Мамин, Максим Соркин, Михаил Григоренко и Андрей Светлаков, отличившийся в концовке встречи голом в пустые ворота. За «Куньлунь» отличились Брэндон Макмиллан и Брэндон Ип.

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Армейцы одержали вторую победу подряд и остались на седьмой строчке в таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» после этого поражения потерял даже теоретические шансы на выход в плей-офф.