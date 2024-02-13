Тренер «Лады»: «СКА Арена» — подарок всему российскому хоккею, не только Петербургу

Главный тренер «Лады» Олег Браташ впечатлился масштабами новой «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.

«Приятно бить мировые рекорды [посещаемости матча «Лады»], если вы не лукавите. Арена шикарная, это подарок всему российскому хоккею, не только Петербургу. Настоящий хоккейный дворец, здесь каждая игра – это праздник и для участников, и для зрителей. Не думаю, что на ребят повлияло количество зрителей, мы привыкли играть на заполненных стадионах. Не думаю, что здесь сильно отличалось в плане зрителей. А внушительность арены воодушевляла.

У Алтыбармакяна на игру пришло много родственников? У Алтыбармакяна, думаю, везде много родственников. Могу весь день о нём говорить, он мой любимчик! Не обращал внимания, на чём Андрей ездит, играя в «Ладе».

Мы ещё не попали в плей-офф, к сожалению. Задачу пока выполненной не считаем. Если попадём в плей-офф, тогда подумаем о следующих задачах, а пока рано об этом говорить», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.