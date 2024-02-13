«Представить себе такое не могу в Америке». Известный агент — о важной разнице НХЛ от КХЛ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев рассказал о разнице в отношении к иностранным хоккеистам в России и Северной Америке.

«То, что сопряжено с их присутствием здесь, — обеспечение их переводчиками… Вот к вам вопрос, к журналистам. Зачем вы берёте интервью у иностранных игроков на английском языке? Я себе представить такое не могу в Северной Америке, что будет переводчик русского языка для наших хоккеистов.

В НХЛ наши парни помогали Кузьменко и Воронкову с переводами? Я не знаю ни одного иностранца, говорящего по-русски и переводящего для своего соотечественника здесь, у нас. Поэтому данный пункт является в какой-то степени оправданием. А в Северной Америке всё просто: хочешь здесь играть — учи культуру, привыкай к ней, говори на нашем языке. Иначе тренер скажет просто: «Он не понимает, что я говорю, чтобы выполнять установки». Мы по-другому совершенно относимся к этим хоккеистам. Но это неважно.

Поэтому я совершенно спокойно отношусь к решению наших руководителей о том, чтобы оставить по три иностранца в каждой команде КХЛ. Значит, пусть будет так. Пока у нас игроки в первом раунде, нам бояться нечего. Они сами придут в один прекрасный день», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.