Р. Ротенберг: у нас лучше, чем в Монреале! Хочу, чтобы каждый посетил «СКА Арену»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг сравнил новую «СКА Арену» с «Белл-центр» в Монреале и заявил, что испытывает гордость за то, что в Санкт-Петербурге появился такой вместительный дворец.

«Вы прекрасно понимаете, что это мечта для каждого игрока, болельщика, присутствовать на играх, где больше 20 тыс. болельщиков. Это уникально, не передать эти эмоции. Приглашаю всех, кто может приехать на наши игры. Хочу, чтобы каждый лично посетил арену и прочувствовал эти эмоции. Их невозможно передать, можно только приехать сюда и почувствовать эту энергетику. Я сам был в Монреале на матчах «Канадиенс», это непередаваемые ощущения, уникальное чувство. Сейчас испытываю гордость, что у нас в Санкт-Петербурге, в России я испытываю ещё лучшие ощущения. Думаю, каждый игрок, каждый человек, который был на арене, испытал такие же непередаваемые ощущения. Это дорогого стоит и доказывает, что мы можем делом доказать всем, что мы лучшая страна в мире, что у нас самый интересный хоккей в мире, что люди любят наших хоккеистов.

Вы же прекрасно помните, когда в советское время все смотрели хоккей по телевизору. Была культура боления, каждый знал каждого хоккеиста. Мы приходим к этому шаг за шагом. Это стало возможным здесь у нас. Не надо никуда лететь, у нас лучше, чем в Монреале! Я был там, это моё мнение. Во-первых, там уже старый дворец, а у нас новый. Конечно, будем ещё оттачивать детали. Сейчас плюс 10-12 тыс. новых болельщиков, они ещё не прочувствовали, как надо поддерживать команду. Нужно ещё проделать огромную работу, но мы на правильном пути. Уже сейчас здорово все болеют, но нет предела совершенству», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.