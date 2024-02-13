Кадейкин — о матче СКА — «Лада»: прощать сопернику четыре минуты в концовке нельзя

Нападающий СКА Александр Кадейкин оценил победу в матче с «Ладой» (2:1) и отметил реализацию большинства в концовке встречи.

«Не сказал бы, что «Лада» сдержала атакующий потенциал СКА. У нас были хорошие моменты. Может, где-то не хватило реализации. «Лада» играет в такой тягучий хоккей, держит пятак впятером, садятся в так называемый бокс, откатываются впятером, у них всегда преимущество в зоне. Тяжеловато было, но не сказать, что совсем завязли.

Хорошо, что заработали два удаления. Не могу назвать эмоции после гола Воробьёва облегчением, мы нарабатывали на этот гол. Два большинства в конце — такое надо реализовывать. Мы сделали то, что должны были. Прощать четыре минуты в концовке нельзя.

На «СКА Арене» достаточно уютно, несмотря на размеры. Уже раздевалку облагородили, всё стараются делать, чтобы мы чувствовали себя как дома. Потихонечку уже начинаем привыкать и ассоциировать «СКА Арену» с домом», – сказал Кадейкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.