Дементьев о Риде Буше: дайте те же возможности другим — может, будет примерно то же самое

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил игру нападающего «Авангарда» Рида Буше в текущем сезоне КХЛ. Американский форвард является лучшим снайпером лиги и идёт на рекорд Сергея Мозякина по голам в регулярке.

«Отличная игра Рида Буше? Предоставьте те же самые возможности другим хоккеистам, тем же самым молодым — и, может быть, будет приблизительно то же самое. Если честно, я рад за Буше, что он раскрылся и проводит свой, может быть, лучший сезон, устанавливает рекорды у нас. Слава Богу. Но я назову вам десяток иностранцев, которые не показывают такой игры», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

На счету 30-летнего форварда 44 шайбы и 31 голевая передача в нынешней регулярке. До повторения рекорда по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги Сергея Мозякина — четыре шайбы.