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Билялетдинов рассказал, будет ли он беречь лидеров «Ак Барса» для плей-офф

Билялетдинов рассказал, будет ли он беречь лидеров «Ак Барса» для плей-офф
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил победу над «Нефтехимиком» (3:0) и рассказал, будет ли он беречь лидеров казанского клуба для плей-офф КХЛ. Благодаря этой победе казанцы стали участниками розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.

«Соперник показывал неплохой хоккей, нам было нелегко. Ребята сыграли очень правильно, молодцы. Особенно приятно, что забили в большинстве.

Буду ли беречь лидеров для плей-офф? Мы весь сезон их бережём. Это как подготовительные матчи к плей-офф. Они важны для нас. Будем стараться играть так как мы должны играть. Мы продолжаем работать, исправлять свои ошибки, доводить свою игру до хорошего уровня», — цитирует Билялетдинова пресс-служба клуба.

«Ак Барс» занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции КХЛ. Казанцам до конца регулярного чемпионата осталось провести шесть матчей.

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