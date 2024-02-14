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Самсонов пропустил только от Торопченко, «Торонто» переиграл «Сент-Луис»

Самсонов пропустил только от Торопченко, «Торонто» переиграл «Сент-Луис»
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В ночь с 13 на 14 февраля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» одержали победу над «Сен-Луис Блюз» со счётом 4:1.

НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь

После первого периода хозяева выигрывали 2:0 благодаря броскам Бобби Макманна на шестой минуте и Вильяма Нюландера на 17-й минуте. На 26-й минуте российский нападающий Алексей Торопченко записал на свой счёт единственную заброшенную шайбу «Блюз». В третьем периоде Макманн оформил хет-трик, отличившись на 49-й минуте и поразив пустые ворота на 59-й.

В составе «кленовых листьев» полный матч провёл российский голкипер Илья Самсонов, который отразил 14 бросков в створ своих ворот, завершив встречу с показателем надёжности 93,33%.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Макманн (Грегор) – 05:33     2:0 Нюландер – 16:25     2:1 Торопченко (Уокер, Кессел) – 25:36     3:1 Макманн (Броди, Бенуа) – 48:02     4:1 Макманн (Джиордано, Кемпф) – 58:21    
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