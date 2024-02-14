Самсонов пропустил только от Торопченко, «Торонто» переиграл «Сент-Луис»

В ночь с 13 на 14 февраля мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Торонто Мэйпл Лифс» одержали победу над «Сен-Луис Блюз» со счётом 4:1.

После первого периода хозяева выигрывали 2:0 благодаря броскам Бобби Макманна на шестой минуте и Вильяма Нюландера на 17-й минуте. На 26-й минуте российский нападающий Алексей Торопченко записал на свой счёт единственную заброшенную шайбу «Блюз». В третьем периоде Макманн оформил хет-трик, отличившись на 49-й минуте и поразив пустые ворота на 59-й.

В составе «кленовых листьев» полный матч провёл российский голкипер Илья Самсонов, который отразил 14 бросков в створ своих ворот, завершив встречу с показателем надёжности 93,33%.