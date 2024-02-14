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Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить по буллитам «Бостон»

Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить по буллитам «Бостон»
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В ночь с 13 на 14 февраля мск на арене «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли на выезде «Бостон Брюинз» по буллитам со счётом 3:2 Б.

НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь

Гости открыли счёт на четвёртой минуте игры. На 22-й минуте российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров удвоил преимущество «Тампы», минутой позже «Брюинз» отыграли один гол. На 37-й минуте хозяева площадки сравняли счёт. По итогам третьего периода игра перешла в овертайм, который также не принёс заброшенных шайб. В серии буллитов победу гостям принёс бросок Брэйдена Пойнта.

Никита Кучеров упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров НХЛ, став первым хоккеистом, достигшим в текущем сезоне отметки в 90 очков (34 + 56). Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 34 броска по своим воротам, завершив матч с показателем надёжности 94,44%.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 3
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Чернак (Хагель, Чирелли) – 03:21     0:2 Кучеров – 21:06 (pp)     1:2 Макэвой (Маршан, Пастрняк) – 22:04     2:2 ван Римсдайк (Маршан, Пастрняк) – 36:23     2:3 Пойнт – 65:00    
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