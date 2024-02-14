Шайба Кучерова помогла «Тампе» победить по буллитам «Бостон»

В ночь с 13 на 14 февраля мск на арене «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли на выезде «Бостон Брюинз» по буллитам со счётом 3:2 Б.

Гости открыли счёт на четвёртой минуте игры. На 22-й минуте российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров удвоил преимущество «Тампы», минутой позже «Брюинз» отыграли один гол. На 37-й минуте хозяева площадки сравняли счёт. По итогам третьего периода игра перешла в овертайм, который также не принёс заброшенных шайб. В серии буллитов победу гостям принёс бросок Брэйдена Пойнта.

Никита Кучеров упрочил своё лидерство в гонке бомбардиров НХЛ, став первым хоккеистом, достигшим в текущем сезоне отметки в 90 очков (34 + 56). Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 34 броска по своим воротам, завершив матч с показателем надёжности 94,44%.