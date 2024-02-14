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96,67% надёжности Сорокина обеспечили «Айлендерс» набранные очки в матче с «Сиэтлом»

96,67% надёжности Сорокина обеспечили «Айлендерс» набранные очки в матче с «Сиэтлом»
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В ночь с 13 на 14 февраля мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Йорк Айлендерс» уступили на своей площадке по буллитам «Сиэтл Кракен» со счётом 1:2 Б.

НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь

На шестой минуте игры шайбу забросил нападающий гостей Мэтти Бенирс. На 35-й минуте ответный гол нью-йоркцев записал на свой счёт форвард Кайл Палмьери, реализовавший большинство. Третий период завершился без заброшенных шайб и встреча перешла в овертайм, в котором также никто не смог добиться успеха. Серия буллитов принесла победу «Сиэтлу», решающий бросок на счету Томаша Татара.

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин провёл полный матч и отразил 29 бросков, завершив игру с показателем надёжности 96,67%.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 2
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Бенирс (Макканн) – 05:27     1:1 Палмьери (Барзал, Добсон) – 34:37 (pp)     1:2 Татар – 65:00    
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