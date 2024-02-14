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Набравший 90-е очко в сезоне НХЛ Кучеров повторил достижение пяти мировых легенд

Набравший 90-е очко в сезоне НХЛ Кучеров повторил достижение пяти мировых легенд
Никита Кучеров
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В ночь с 13 на 14 февраля мск на арене «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграли на выезде «Бостон Брюинз» по буллитам со счётом 3:2 Б.

В составе «Тампы» заброшенной шайбой отметился российский нападающий Никита Кучеров, который благодаря этому достиг отметки в 90 очков в нынешнем сезоне. Для покорения этой отметки россиянину хватило всего 53 матчей в текущей регулярке.

30-летний нападающий стал шестым игроком за последние 30 лет в НХЛ, кому хватило 55 матчей или меньше, чтобы набрать 90+ очков в регулярке. Кучеров повторил достижение пяти мировых легенд: Уэйна Гретцки (1993/1994), Яромира Ягра (1995/1996), Марио Лемье (1985/1996, 1996/1997), Сидни Кросби (2006/2007) и Коннора Макдэвида (2020/2021, 2022/2023).

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