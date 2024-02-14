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Овечкин вышел на 41-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей

Овечкин вышел на 41-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей
Александр Овечкин
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Сегодня, 14 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (2:2, 0:2, 1:2).

В этом матче принял участие капитан столичной команды Александр Овечкин. Российский форвард отметился заброшенной шайбой и вышел на 41-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей. 38-летний нападающий провёл 1396-й матч за карьеру в лиге, превзошёл показатель известного в прошлом чешского защитника Романа Гамрлика (1395) и догнал Стэна Микиту (1396).

Следующей целью Овечкина является Дэйл Хантер, на счету которого 1407 встреч. Рекордсменом НХЛ по количеству сыгранных матчей является канадский нападающий Патрик Марло, проведший 1779 матчей.

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