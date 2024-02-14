Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коннор Макдэвид впервые в карьере оформил ассистентский гекса-трик

Коннор Макдэвид впервые в карьере оформил ассистентский гекса-трик
Комментарии

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз» завершился победой «нефтяников» со счётом 8:4.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Драйзайтль (Нурс, Сеси) – 08:47     2:0 Сеси (Нурс, Макдэвид) – 11:05     2:1 Дебринкэт (Кейн, Зайдер) – 15:39 (pp)     3:1 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 30:17     3:2 Велено (Спронг, Дебринкэт) – 31:24 (pp)     3:3 Кейн (Комфер, Перрон) – 34:30     4:3 Холлоуэй (Бушар, Макдэвид) – 40:44     5:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:27     6:3 Хайман (Драйзайтль) – 52:55     7:3 Кейн (Макдэвид, Деарне) – 53:41     7:4 Перрон (Шьяро, Фишер) – 55:10     8:4 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид) – 57:49    

Капитан «Ойлерз» центральный нападающий Коннор Макдэвид в этой встрече оформил шесть результативных передач, четыре из них — по ходу третьего периода. Это первый ассистентский гекса-трик в карьере 27-летнего центрфорварда. Ранее его лучшим результатом были четыре результативные передачи за матч — такой показатель удался Макдэвиду семь раз за карьеру.

В гонке лучших ассистентов текущего сезона НХЛ Коннор догнал лидера — российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, в активе обоих хоккеистов по 56 результативных передач. До матча с «Детройтом» Макдэвид занимал в этом рейтинге четвёртое место.

Материалы по теме
Шесть результативных передач Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Детройт»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android