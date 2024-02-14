Коннор Макдэвид впервые в карьере оформил ассистентский гекса-трик

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз» завершился победой «нефтяников» со счётом 8:4.

Капитан «Ойлерз» центральный нападающий Коннор Макдэвид в этой встрече оформил шесть результативных передач, четыре из них — по ходу третьего периода. Это первый ассистентский гекса-трик в карьере 27-летнего центрфорварда. Ранее его лучшим результатом были четыре результативные передачи за матч — такой показатель удался Макдэвиду семь раз за карьеру.

В гонке лучших ассистентов текущего сезона НХЛ Коннор догнал лидера — российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, в активе обоих хоккеистов по 56 результативных передач. До матча с «Детройтом» Макдэвид занимал в этом рейтинге четвёртое место.