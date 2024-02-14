Коннор Макдэвид впервые в карьере оформил ассистентский гекса-трик
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Матч регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» — «Детройт Ред Уингз» завершился победой «нефтяников» со счётом 8:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
8 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Драйзайтль (Нурс, Сеси) – 08:47 2:0 Сеси (Нурс, Макдэвид) – 11:05 2:1 Дебринкэт (Кейн, Зайдер) – 15:39 (pp) 3:1 Бушар (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 30:17 3:2 Велено (Спронг, Дебринкэт) – 31:24 (pp) 3:3 Кейн (Комфер, Перрон) – 34:30 4:3 Холлоуэй (Бушар, Макдэвид) – 40:44 5:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Бушар) – 43:27 6:3 Хайман (Драйзайтль) – 52:55 7:3 Кейн (Макдэвид, Деарне) – 53:41 7:4 Перрон (Шьяро, Фишер) – 55:10 8:4 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид) – 57:49
Капитан «Ойлерз» центральный нападающий Коннор Макдэвид в этой встрече оформил шесть результативных передач, четыре из них — по ходу третьего периода. Это первый ассистентский гекса-трик в карьере 27-летнего центрфорварда. Ранее его лучшим результатом были четыре результативные передачи за матч — такой показатель удался Макдэвиду семь раз за карьеру.
В гонке лучших ассистентов текущего сезона НХЛ Коннор догнал лидера — российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова, в активе обоих хоккеистов по 56 результативных передач. До матча с «Детройтом» Макдэвид занимал в этом рейтинге четвёртое место.
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