Бомбардирская гонка НХЛ: Макдэвид совершил мощный рывок в погоне за Кучеровым
27-летний канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид благодаря шести результативным передачам в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (8:4) совершил значительный рывок в бомбардирской гонке НХЛ.
Макдэвид с 77 (21+56) очками сравнялся по этому показателю с чешским форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком (33+44 – 77) и делит с ним третью строчку таблицы лучших бомбардиров, отставание обоих хоккеистов от россиянина Никиты Кучерова (34+56 – 90) составляет 13 баллов.
Таблица лучших бомбардиров НХЛ по состоянию на 14 февраля.
- Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 90.
- Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – 87.
- Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») – 77.
- Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – 77.
- Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс») – 69.
- Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш») – 69.
- Джей Ти Миллер («Ванкувер Кэнакс») – 69.
- Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») – 68.
- Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс») – 66.
- Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») – 66.
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