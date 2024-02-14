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Бомбардирская гонка НХЛ: Макдэвид совершил мощный рывок в погоне за Кучеровым

Бомбардирская гонка НХЛ: Макдэвид совершил мощный рывок в погоне за Кучеровым
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27-летний канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид благодаря шести результативным передачам в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (8:4) совершил значительный рывок в бомбардирской гонке НХЛ.

Макдэвид с 77 (21+56) очками сравнялся по этому показателю с чешским форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком (33+44 – 77) и делит с ним третью строчку таблицы лучших бомбардиров, отставание обоих хоккеистов от россиянина Никиты Кучерова (34+56 – 90) составляет 13 баллов.

Таблица лучших бомбардиров НХЛ по состоянию на 14 февраля.

  1. Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») – 90.
  2. Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш») – 87.
  3. Давид Пастрняк («Бостон Брюинз») – 77.
  4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз») – 77.
  5. Элиас Петтерссон («Ванкувер Кэнакс») – 69.
  6. Микко Рантанен («Колорадо Эвеланш») – 69.
  7. Джей Ти Миллер («Ванкувер Кэнакс») – 69.
  8. Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») – 68.
  9. Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс») – 66.
  10. Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс») – 66.
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