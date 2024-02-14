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Малкин объяснил, чем для российских молодых игроков опасен возможный пропуск Олимпиады

Малкин объяснил, чем для российских молодых игроков опасен возможный пропуск Олимпиады
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37-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин рассказал, что для него значит участие сборной России в Олимпийских играх, а также объяснил, как может сказаться пропуск таких соревнований на молодых российских хоккеистах.

«В детстве я смотрел сборную. Любую сборную. Я видел, как Сид выигрывал Олимпиаду, это потрясающе. В России судят по международным турнирам. Но следующая Олимпиада в Италии, это Европа. Может, для нас там опаснее, здесь, в Америке, наверное, не было бы проблем. Сейчас опасная ситуация, и мы это знаем. Думаю, вопрос больше в том, чтобы защитить игроков.

Для молодых российских ребят это плохо, потому что они уже пропустили одну Олимпиаду и пару чемпионатов мира. Это нелегко. Каждый игрок хочет надеть форму сборной. В футболе чемпионат мира – большое событие, его столько людей смотрит. А в хоккее, если Канада играет с Россией финал или полуфинал, насколько это большое событие? У нас есть хорошие молодые ребята, которые голодны до побед. Тяжело это понять, потому что мы играем здесь, и в этом ничего плохого, но не можем играть за сборную. Это тяжело. Я бы хотел, чтобы ребята играли.

Надеюсь, это последний год бана. Это просто спорт. Мы хотим играть и выигрывать международные турниры. В детстве мы никогда не говорили и не делали ничего плохого. Мы здесь, чтобы просто играть. Надеюсь, жизнь у всех вернётся в нормальное русло и у всех будет шанс сыграть», — приводит слова Малкина The Athletic.

Напомним, в нынешнем сезоне Малкин принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ в составе «Питтсбурга», в которых отметился 41 (16+25) результативным действием при показателе полезности «+3».

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