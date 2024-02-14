Журналист ESPN: Ягр забивал в 44 года. Вы думаете Овечкин не доберётся до 900 голов?

Журналист ESPN Джон Буччигросс выразил мнение о том, что 38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» сможет не только покорить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, но и преодолеет отметку в 900 заброшенных шайб.

«Яромир Ягр забросил 27 шайб в возрасте 44 лет, а ещё 16 – в 45 лет, и после этого люди думают, что 38-летний Овечкин не достигнет отметки в 900 голов?» — гласит публикация Буччигросса в социальной сети Х.

Напомним, в прошедшем матче с «Колорадо Эвеланш» (3:6) Овечкин продлил свою голевую серию до шести матчей. Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб. В 49 матчах нынешнего сезона на его счету 37 (14+23) результативных действий при показателе полезности «-17». Отставание до рекорда легендарного Уэйна Гретцки сократилось до 58 шайб.