Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Агент рассказал, при каком условии сборную России могут вернуть на международную арену

Агент рассказал, при каком условии сборную России могут вернуть на международную арену
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что в вопросе возвращения сборной России в международные соревнование может помочь, как можно большее количество высококлассных российских хоккеистов в НХЛ.

«Воспитывайте игроков, будьте сильнее. Когда в НХЛ будут приходить свежие российские хоккеисты, о которых будут говорить, они сами придут и попросят, чтобы сборная России участвовала во всех соревнованиях, которые они проводят», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 12 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой на сезон-2024/2025. Решение по участию России на Олимпийских играх будет принято в феврале‑марте 2025 года

Материалы по теме
Р. Ротенберг – о бане России: ИИХФ управляют финны, они боятся с нами играть
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android