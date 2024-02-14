Агент рассказал, при каком условии сборную России могут вернуть на международную арену

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что в вопросе возвращения сборной России в международные соревнование может помочь, как можно большее количество высококлассных российских хоккеистов в НХЛ.

«Воспитывайте игроков, будьте сильнее. Когда в НХЛ будут приходить свежие российские хоккеисты, о которых будут говорить, они сами придут и попросят, чтобы сборная России участвовала во всех соревнованиях, которые они проводят», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 12 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой на сезон-2024/2025. Решение по участию России на Олимпийских играх будет принято в феврале‑марте 2025 года