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«Это было бы лучшим сценарием». В НХЛ призывают вернуть Россию на международную арену

«Это было бы лучшим сценарием». В НХЛ призывают вернуть Россию на международную арену
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Глава профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш считает, что Россию следует вернуть на международную арену, так как от этого выиграет всё хоккейное сообщество.

«Русские игроки не создали эту ситуацию с Украиной. Они – большая часть тех, кого я представляю. Мы будем решать вопрос с их игрой на международной арене, надеюсь, положительно. Думаю, мир хотел бы увидеть [турнир с участием России]. Хоккейный мир и весь мир только выиграет от турнира лучших против лучших с участием всех стран. Это было бы лучшим сценарием», — приводит слова Уолша The Athletic.

Напомним, 12 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой на сезон-2024/2025. Решение по участию России на Олимпийских играх будет принято в феврале марте 2025 года.

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