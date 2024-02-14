«Это спорт, а не политика». Малкин призвал НХЛ не ехать на Олимпиаду без России

37-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин выразил свою позицию в возможном отстранении России и Беларуси от участия в предстоящих Олимпийских играх.

«Это правила. Мы за правила. Ещё один год [бана], но надеюсь, однажды его снимут. Мы играем в НХЛ, а у неё есть власть. Надеюсь, НХЛ скажет, что не поедет на Олимпиаду без русских и белорусов. Владельцы, боссы понимают, что так будет больше маркетинга, рекламы и всего остального.

Если спросить игроков из любой страны, думаю, они скажут, что с удовольствием сыграют с Россией, потому что это крутой противник – для Канады, США, Швеции, Чехии. Это спорт, а не политика. Мы здесь, чтобы играть. Иногда тяжело понять правила, потому что мы ничего не делаем, только играем для болельщиков», — цитирует Малкина The Athletic.

Напомним, Малкин принимал участие в двух Олимпийских играх в составе сборной России – в 2006 году в Турине (Италия) и в 2014 году в Сочи (Россия). Суммарно в этих турнирах Евгений провёл 16 матчей, отметившись 15 (6+9) результативными действиями при показателе полезности «+7».