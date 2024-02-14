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«Вопросов и параметров очень много». Известный агент назвал проблемы в российском хоккее

«Вопросов и параметров очень много». Известный агент назвал проблемы в российском хоккее
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев выразил мнение о возможных проблемах в российском хоккее.

«Какие есть проблемы в КХЛ, в российском хоккее? Как и в любой хозяйственной организации, существуют те пункты, которые можно и нужно улучшить. Это образовательная деятельность с тренерскими кадрами, повышение качества их работ, контроль за воспитанием хоккеистов и отслеживание талантов. Более пристальное внимание к перспективным хоккеистам, доведение их до возможности играть на высоком уровне, в КХЛ. Вопросов и параметров, где можно найти, что улучшать, очень много», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, 12 февраля Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований под своей эгидой на сезон-2024/2025. Решение по участию России на Олимпийских играх будет принято в феврале-марте 2025 года.

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