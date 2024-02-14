Дементьев: конфликт разрастается в этом хоккейном мире, придуманном ИИХФ

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев объяснил, почему между НХЛ и Международной федерацией хоккея на льду (ИИХФ) могут возникнуть разногласия.

«Конфликт разрастается в этом хоккейном мире, придуманном ИИХФ на текущий момент. Посмотрите: сборные Чехии и Словакии не взяли на турнир, который будет проходить под эгидой НХЛ. Там Америка, Канада, Швеция и Финляндия. Как вы думаете, как федерации хоккея этих стран чувствуют, когда им сказали, что вы тут недостойны чего-то. Пусть он не открытый, но конфликт присутствует внутри. Наверняка у руководителей чешского, словацкого хоккея присутствует определённое возмущение. Вы бы задали вопрос Гашеку на эту тему: как он себя чувствует, когда он всё время выступал за отстранение сборных России и Беларуси, а сейчас отстранили сборную Чехии от мини-Кубка мира», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.