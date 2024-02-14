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Макдэвид покорил достижение 80-летней давности благодаря 6 голевым передачам с «Детройтом»

Макдэвид покорил достижение 80-летней давности благодаря 6 голевым передачам с «Детройтом»
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27-летний канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, отметившийся шестью результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (8:4), сумел обновить один из давних рекордов.

Как отмечает OptaSTATS в социальной сети Х, Макдэвид – первый игрок НХЛ, совершивший шесть или более результативных передач в игре, в которой у его команды не было ни единой возможности сыграть в большинстве. Последний раз подобное случалось с Доном Грассо в составе «Детройт Ред Уингз» в игре с «Нью-Йорк Рейнджерс» 3 февраля 1944 года.

Напомним, Макдэвид в нынешнем сезоне НХЛ принял участие в 47 матчах в составе «Эдмонтона», отметившись 77 (21+56) результативными действиями при показателе полезности «+22».

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