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«Салават Юлаев» отправился на выезд со СКА, «Локомотивом» и «Динамо» без Ливо и Кулёмина

«Салават Юлаев» отправился на выезд со СКА, «Локомотивом» и «Динамо» без Ливо и Кулёмина
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Уфимский «Салават Юлаев» отправился на заключительную выездную серию регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024 без ключевых игроков группы атаки – 30-летнего канадского нападающего Джоша Ливо и его 37-летнего коллеги по амплуа Николая Кулёмина. Об этом сообщает пресс-служба уфимского клуба в телеграм-канале.

В предстоящей выездной серии подопечные Виктора Козлова сыграют на новой «СКА Арене» в Санкт-Петербурге со СКА (15 февраля), затем отправятся в Ярославль к «Локомотиву» (17 февраля), а завершат эту серию игрой в Москве с «Динамо» (19 февраля).

Напомним, в нынешнем сезоне Ливо принял участие в 37 матчах в составе «Салавата Юлаева», отметившись 37 (15+22) результативными действиями при показателе полезности «+8». У Кулёмина в 43 матчах – 24 (12+12) очка и коэффициент полезности «+9».

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