«Амур» продлил победную серию в матче с «Трактором», укрепив позицию в борьбе за плей-офф

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2, которая стала для них пятой кряду. Гости продлили свою аналогичную серию, но с поражениями.

Счёт в матче был открыт хоккеистами «Трактора» на седьмой минуте встречи – отличился нападающий Сергей Телегин. Уже во второй половине этой же двадцатиминутки Ян Дрозг восстановил паритет. В оставшиеся два периода игра прошла под контролем «Амура» — сначала Станислав Бочаров на старте второго игрового отрезка вывел хабаровчан вперёд, а к середине матча Владислав Барулин укрепил преимущество хозяев. В заключительном периоде тот же Барулин оформил дубль, однако на этот гол гости успели ответить шайбой Чарльза Робинсона за минуту до конца встречи.

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«Амур», набрав 66 очков в 63 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, опережая «Нефтехимик» (64) на два очка. «Трактор» (72) – на шестом месте.