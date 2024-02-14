«Ничего зазорного». Известный агент отреагировал на критику нового рекорда Овечкина

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил рекорд капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по голам в пустые ворота в истории НХЛ. На счету россиянина 57 таких голов.

«Многие называют рекорд Овечкина по голам в пустые ворота незначительным? Покажите мне того, кто называет его незначительным. Если это действующий хоккеист, если это человек из категории Гретцки или Макдэвида, покажите мне тогда, кто это говорит. Поверьте мне, это ещё нужно выйти на лёд и умудриться попасть даже в пустые ворота. Поэтому ничего зазорного в этом не вижу.

Это тенденция современности, что в последние годы тренеры при спорных ситуациях, когда нужно решить исход матча в свою сторону, чаще снимают вратарей. И всё. Но одновременно с этим, пропуская шайбу в таких ситуациях, игрок получает минус в показатель полезности. Я бы ни в коем случае не обращал внимания на высказывания этих людей. Покажите мне тех, кто сказал, что это гол недостойный, и скажите, что они сделали в хоккее, чего они добились. И дальше эта тема обсуждений отпадёт. Очень легко с дивана через компьютер писать всякую ерунду и при этом не нести никакую ответственность за это», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.