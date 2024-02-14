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Двукратный обладатель Кубка Стэнли сделал выбор между Кучеровым и Макдэвидом

Двукратный обладатель Кубка Стэнли сделал выбор между Кучеровым и Макдэвидом
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Нападающий «Куньлуня» Джемел Смит сделал выбор между Никитой Кучеровым и Коннором Макдэвидом.

«Кто лучше — Кучеров или Макдэвид? Для меня это разные игроки. Кучеров — он как маг. Думаю, в лиге нет ни одного игрока с таким же уровнем игры в пас, как у него. Он очень техничный и обладает хорошим видением. Но Макдэвид — тоже хороший игрок. Он атлетичный, у него отличное катание. Его мотор продолжает работать, работать и работать. Один лучше в одном, другой — в другом. Для меня следить за Макдэвидом невероятно интересно, но, если выбирать, каким игроком я бы хотел быть, я бы выбрал Кучерова. Я видел, на что он способен, и это невероятно», — сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джемелом Смитом читайте на «Чемпионате» завтра, 15 февраля, в 10:00 мск.
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