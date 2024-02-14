Экс-игрок «Далласа»: Радулов всегда мог зажечь искру, все любили его

Нападающий «Куньлуня» Джемел Смит заявил, что считает нападающего «Ак Барса» Александра Радулова одним из любимых хоккеистов, и отметил неугасаемую энергию опытного игрока. Хоккеисты вместе выступали в НХЛ за «Даллас Старз».

«Радулов? Это определённо один из моих любимых игроков в той команде. Алекс — невероятный одноклубник, он придаёт очень много энергии. Радулов всегда мог зажечь искру. Он постоянно заводил команду, все любили его. Он многому научил меня, тогда я был очень молод. Было здорово иметь такой пример для подражания», — сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джемелом Смитом читайте на «Чемпионате» завтра, 15 февраля, в 10:00 мск.