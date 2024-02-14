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Райлли подал апелляцию на решение НХЛ о пятиматчевой дисквалификации защитника «Торонто»

Райлли подал апелляцию на решение НХЛ о пятиматчевой дисквалификации защитника «Торонто»
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Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли подал апелляцию на решение Департамента по безопасности игроков Национальной хоккейной лиги о пятиматчевой дисквалификации, сообщается на официальном сайте организации.

Защитник «Торонто» отметился грязным ударом клюшкой в лицо нападающего «Оттавы» Ридли Грейга, совершившего щелчок по пустым воротам в конце встречи. За этот удар Райлли был удалён до конца матча а впоследствии дисквалифицирован на пять матчей.

В нынешнем сезоне 29-летний Райлли принял участие в 50 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил семь шайб и сделал 36 результативных передач при показателе полезности «+1».

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