Ларионов — о поражении от «Сочи»: после первого периода пропали темп, настрой и страсть

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил поражение в матче с «Сочи» (2:3). Нижегородская команда доминировала в первом периоде, но не смогла открыть счёт, а во втором периоде пропустила две безответные шайбы.

«Поздравляю нашу команду с хорошим первым периодом, после которого по ряду причин, которые мы обсудим позже, пропали темп, настрой и страсть. Сегодня играли два вратаря, которые не дали забить много голов. Курьёзные голы, которые мы сегодня пропустили, это часть везения. Надеюсь, что в следующей игре мы найдём ключи к вратарю соперника и забьём больше голов. Сегодня мы сделали небольшие перестановки в составе, потому что Максим Летунов приболел», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

Отметим счёт по броскам во втором периоде — 20:6 в пользу сочинцев. «Торпедо» проиграло «Сочи» второй матч в текущем сезоне.