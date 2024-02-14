Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов — о поражении от «Сочи»: после первого периода пропали темп, настрой и страсть

Ларионов — о поражении от «Сочи»: после первого периода пропали темп, настрой и страсть
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оценил поражение в матче с «Сочи» (2:3). Нижегородская команда доминировала в первом периоде, но не смогла открыть счёт, а во втором периоде пропустила две безответные шайбы.

«Поздравляю нашу команду с хорошим первым периодом, после которого по ряду причин, которые мы обсудим позже, пропали темп, настрой и страсть. Сегодня играли два вратаря, которые не дали забить много голов. Курьёзные голы, которые мы сегодня пропустили, это часть везения. Надеюсь, что в следующей игре мы найдём ключи к вратарю соперника и забьём больше голов. Сегодня мы сделали небольшие перестановки в составе, потому что Максим Летунов приболел», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

Отметим счёт по броскам во втором периоде — 20:6 в пользу сочинцев. «Торпедо» проиграло «Сочи» второй матч в текущем сезоне.

Материалы по теме
Видео
ХК «Сочи» во второй раз в сезоне обыграл «Торпедо» и поднялся на девятое место Запада
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android