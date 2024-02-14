Главный тренер «Сочи»: с «Торпедо» сложно играть, нужно строить плотную оборону

Главный тренер ХК «Сочи» Дмитрий Кокорев подвёл итоги победного матча с «Торпедо» (3:2) и заявил, что против нижегородцев сложно играть, потому что они проповедуют быстрый комбинационный хоккей.

«Первый период был не за нами – долго входили в игру. Поговорили в раздевалке, и уже второй период был за нами, а в третьем периоде была равная игра. Против «Торпедо» сложно играть, потому что они играют в быстрый хоккей. Очень тяжело их сдерживать. Против них нужно строить плотную игру в обороне. Если её не построить, то они будут убегать и забивать голы. Михаил Бердин играет так много игр подряд, потому что на данном этапе он выглядит лучше остальных вратарей», — цитирует Кокорева пресс-служба КХЛ.

Благодаря этой победе «Сочи» поднялся на девятое место в таблице Западной конференции КХЛ. Сочинский клуб уже потерял шансы на попадание в плей-офф, а на Западе определились все участники розыгрыша Кубка Гагарина — 2024.