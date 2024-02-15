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Кросби набрал очки в 12-м домашнем матче с «Флоридой» подряд

Кросби набрал очки в 12-м домашнем матче с «Флоридой» подряд
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В эти минуты в Питтсбурге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Флориду Пантерз».

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

На данный момент идёт третий период, счёт 5:2 в пользу гостей.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился к этой минуте результативной передачей. Таким образом, звёздный нападающий отметился набранным очком в 12-м подряд домашнем матче с «пантерами». Абсолютно аналогичную серию Кросби имеет на данный момент в матчах с «Нью-Йорк Айлендерс» (12), а самую длинную — с «Монреаль Канадиенс» (15).

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Родригес, Форслинг) – 24:28     0:2 Гаджович (Монтур, Стенлунд) – 25:02     0:3 Экблад (Ткачук, Родригес) – 28:27 (pp)     0:4 Лунделль (Ткачук, Казинс) – 33:02     1:4 Раст (Гюнцель, Грейвз) – 35:24     1:5 Лунделль (Луостаринен) – 45:35     2:5 Людвиг (О'Коннор, Эллер) – 46:07    

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кросби, с учётом этой игры, 53 (28+25) очка в 50 матчах.

В случае поражения от «Флориды» «пингвины» продлят неудачную серию до трёх матчей.

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