Кросби набрал очки в 12-м домашнем матче с «Флоридой» подряд

В эти минуты в Питтсбурге проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Флориду Пантерз».

На данный момент идёт третий период, счёт 5:2 в пользу гостей.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился к этой минуте результативной передачей. Таким образом, звёздный нападающий отметился набранным очком в 12-м подряд домашнем матче с «пантерами». Абсолютно аналогичную серию Кросби имеет на данный момент в матчах с «Нью-Йорк Айлендерс» (12), а самую длинную — с «Монреаль Канадиенс» (15).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету Кросби, с учётом этой игры, 53 (28+25) очка в 50 матчах.

В случае поражения от «Флориды» «пингвины» продлят неудачную серию до трёх матчей.