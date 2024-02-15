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«Виннипег» с минимальным счётом обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ

«Виннипег» с минимальным счётом обыграл «Сан-Хосе» в матче НХЛ
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В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» нанёс поражение «Сан-Хосе Шаркс» (1:0).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Единственный гол в матче, заброшенный в первом периоде, на счету 25-летнего нападающего Моргана Бэррона.

«Виннипег» одержал вторую победу подряд, набрал 69 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Джетс» 18 февраля сыграют на выезде с лидером Запада — «Ванкувер Кэнакс».

«Акулы» потерпели вторую подряд неудачу, остались с 33 очками и идут на 15 месте Запада. В ближайшей игре «Шаркс» 16 февраля будут гостить у «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
1 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Бэррон (Пионк, Сэмберг) – 17:47    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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