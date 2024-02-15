«Он выглядел абсолютно тяжёлым». Журналист — о Кесселе после тренировки с «Абботсфордом»

Журналист издания CTV News Бен Мильюре оценил форму трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Фила Кессела, до сих пор находящегося без контракта, после первой тренировки с фарм-клубом «Ванкувер Кэнакс».

«Фил Кессел временами выглядел абсолютно тяжёлым во время своей первой тренировки с «Абботсфордом». 36-летнему хоккеисту явно необходимо набирать форму если он хочет играть в НХЛ в этом году», — написал Мильюре в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что президент по хоккейным операциям «Ванкувера» Джим Рутерфорд контактировал с агентом игрока на предмет его возможного присоединения к команде.

36-летний Кессел – рекордсмен НХЛ по количеству игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Американец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф у него 100 игр и 83 (34+49) балла.