Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Он выглядел абсолютно тяжёлым». Журналист — о Кесселе после тренировки с «Абботсфордом»

«Он выглядел абсолютно тяжёлым». Журналист — о Кесселе после тренировки с «Абботсфордом»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист издания CTV News Бен Мильюре оценил форму трёхкратного обладателя Кубка Стэнли Фила Кессела, до сих пор находящегося без контракта, после первой тренировки с фарм-клубом «Ванкувер Кэнакс».

«Фил Кессел временами выглядел абсолютно тяжёлым во время своей первой тренировки с «Абботсфордом». 36-летнему хоккеисту явно необходимо набирать форму если он хочет играть в НХЛ в этом году», — написал Мильюре в социальных сетях.

Напомним, ранее стало известно, что президент по хоккейным операциям «Ванкувера» Джим Рутерфорд контактировал с агентом игрока на предмет его возможного присоединения к команде.

36-летний Кессел – рекордсмен НХЛ по количеству игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года). Американец провёл в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф у него 100 игр и 83 (34+49) балла.

Материалы по теме
Кессел может продолжить карьеру в «Ванкувере»
НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
2 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Джошуа, Гронек) – 10:05     0:2 Гарланд (Гронек, Джошуа) – 28:18     1:2 Джонсон (Курашев, Фолиньо) – 36:43 (pp)     1:3 Хёгландер (Линдхольм) – 38:28     1:4 Джошуа (Блюгерс, Хьюз) – 46:07     2:4 Корчински (Донато, Райхель) – 53:27    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android